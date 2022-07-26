尹锡悦申报76.39亿韩元财产 其中71亿在夫人名下

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在就任后进行的首次财产登记中申报了76.39亿余韩元的财产。这较去年其作为前任检察总长时期申报的71.69亿余韩元增加4.7亿余韩元，但较今年2月担任总统候选人时期向中央选举管理委员会申报额减少1亿余韩元。政府公职者伦理委员会26日在官报公开了公职人员财产登记事项。尹锡悦的财产除个人名下存款5.25亿余韩元之外，其余财产均在夫人金建熙女士的名下。金建熙名下财产包括价值3.14亿余韩元的京畿道杨平郡土地、价值18亿韩元的首尔瑞草洞房产（现尹锡悦夫妇二人居住地）和49.9亿余韩元存款。尹锡悦的存款一年间增加了2.8亿余韩元。总统室介绍说，尹锡悦总统从检察厅离职时领取了离职年金。总统室13名首席秘书级以上的高级参谋的财产也一并公开。国家安保室第一次长金泰孝的财产最多，为120.64亿余韩元，包括首尔瑞草洞公寓、汝矣岛和江南一带的商铺，以及其配偶名下位于美国夏威夷的公寓。总统室介绍说，金泰孝的夫人和子女目前居住在夏威夷公寓内，并非投机目的买入。总统室社会首席秘书安祥薰申报财产额为64.4亿余韩元，在总统室参谋中居第二位。国家安保室长金圣翰申报额为51.7亿余韩元，位居第三。公开财产的总统室高级参谋中，约一半以上人员在首尔江南三区或龙山等地拥有一套以上住房。