韩法务部：济州岛9月1日起推行电子旅行许可制度

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府26日表示，济州岛将从9月1日起推行电子旅行许可(K-ETA) 制度。推行该制度旨在防止未获得电子旅行许可的外国人通过济州岛迂回入境韩国后在韩国非法滞留。电子旅行许可制度的适用对象为准许免签入境韩国的112个国家的公民，申请时须在出发前通过电子旅行许可制度网站或手机应用程序输入个人和旅行信息。考虑到济州岛是国际旅游胜地，去年9月1日政府出台电子旅行许可制度时将济州岛排除在制度适用对象地区外，但最近出现多起企图在韩国非法就业的外国人通过济州岛免签入境后擅自脱团的事例。法务部综合考虑担忧济州岛游客减少的意见和《济州特别自治道设置及构建国际自由都市特别法》的宗旨，决定原则上不对“济州免签(B-2-2)国家”的公民适用电子旅行许可制度。“济州免签国家”是指入境韩国时需要签证，但根据《济州特别法》允许免签入境济州岛的国家。不过法务部表示，即使是“济州免签国家”的公民，但在发生边境安全及外国人滞留秩序问题时，仍可经电子旅行许可制度有关机构协商会议的批准适用电子旅行许可制度。协商会议由法务部、济州道、济州观光协会、济州观光公社、济州观光学会的有关人士出席，9月1日将在济州道厅召开首次会议，正式投入运营。