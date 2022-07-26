韩美29日起进行“乙支自由护盾”第二部分演习 北韩连续两天谴责

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国军方29日起进行为期四天的“乙支自由护盾”第二部分演习。第二部分演习截至9月1日，内容为旨在确保首都圈安全的逆袭和反击作战。两国军方从本月16日起进行了为期四天的危机管理演习，22日至26日进行了“乙支自由护盾”第一部分演习。第一部分演习的内容为击退敌方攻击、防御首都圈。韩美一直以来在下半年联合军演中采取各自制定反击作战目标地点的方式进行训练。今年两国也未公开反击目标地点具体在北韩何地。本次军演未局限于采用电脑模拟方式的指挥所演习，还同时进行实战联合户外机动训练。与此同时，北韩连续两天谴责“乙支自由护盾”是以北侵为目的的军事训练。北韩对外宣传媒体“我们民族之间”28日在题为《所谓“盾”是掩盖北侵阴谋的面纱》的评论中称，“乙支自由护盾”是一场极度危险的核战争演习，其目的在于谋求从军事上扼杀共和国的侵略性阴谋。“我们民族之间”27日连续发表两篇评论，谴责“尹锡悦傀儡好战集团几乎每天都在疯狂进行反对共和国的战争演习”，“尹锡悦逆贼败党对同胞天然的排斥感和亲美屈从已深入骨髓，是在朝鲜半岛制造核战争危险的主犯和民族主要敌人”。另外，评论还一一点名危机管理演习、多国导弹预警演习、海军陆战队酷暑战斗水中训练等活动，称“策划准备侵略战争本身就是战争犯罪”。