李在明当选共同民主党党首 称将奠定重新执政基础

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韩国国际广播电台报道：韩国国会议员李在明当选在野党共同民主党新党首，他将在接下来的两年里领导该党。李在明以超过50个百分点的差距领先排名第二的候选人朴用镇。他表示，自己愿意与尹锡悦在民生方面展开协同治理，但也将坚决地与倒施逆行、专横独断作斗争。李在明的最终得票率为77.77%，远远高于朴用镇的22.23%。李在明强调，将以置之死地而后生的精神为共同民主党重新执政奠定基础，若不能做到，自己的历史使命也将随之结束。李在明表示，当前面临民生经济危机，将积极与政府、执政党展开协同治理。李在明要求与尹锡悦举行会谈，若政府的道路正确，将大力协助政府和执政党取得成功。李在明还就对共同民主党的管理表示，今后将把党员的意愿置于最优先。他表示，自己唯一有负的就是党员和国民，今后将打造党员当家做主的共同民主党、走进国民的真正民主政党。在最高委员选举中，“亲李派”获得了压倒性胜利。包括得票率排名第一的国会议员郑清来在内，四名“亲李派”议员当选，“非李在明派”议员仅有高旼廷一人当选。李在明29日将拜访前总统文在寅，此举旨在促进党内团结。总统室对李在明当选表示祝贺，并呼吁共同民主党协助解决民生问题。执政党国民力量党表示，希望共同民主党成为为民政党。正义党表示，希望该党朝着对话与协商、多元民主政治前行。