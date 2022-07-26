韩国与波兰正式签署7万亿韩元军购合同

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：波兰7月决定购买韩国产武器，本月双方签署了第一批价值7万亿韩元的坦克和自行火炮购买合同。预计今后两国还将进一步签署合同。现代Rotem、韩华防务与波兰军备部门签署了军购合同。根据合同，两家公司将到2025年向波兰交付180辆K2坦克、到2026年交付212门K9自行火炮。K2坦克和K9自行火炮均采用韩国自主技术研发，拥有全球最高水平的性能。合同金额为57.6亿美元，折合7.6万亿韩元。这是7月27日签署的综合协议合同的首份履行合同，属于具有约束力的正式合同。由此，韩国产坦克首次出口至欧洲。波兰国防部长马里乌什·布瓦什恰克表示，波方认为为了安全，必须加强地面军、装甲部队和炮兵部队的力量。为此，波方优先签署了此次合同。根据综合协议合同，波兰订购了980辆K2坦克、648门K9自行火炮、48架FA-50轻型攻击机。剩余产品将分阶段出口至波兰，FA-50轻型攻击机的履行合同有望于9月签署。若合同得到全面履行，总出口额将达到约20万亿韩元，为有史以来最大规模。防卫事业厅表示，此次合同证明了韩国军工产品的优秀性能和价格竞争力。防卫事业厅还决定扩大与波兰的合作范围，展开联合研究和生产，推动共同进入第三方市场。