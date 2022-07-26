韩国民力量党拟修改党章党规 组建新非常对策委

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党就法院判决该党非常对策委员会委员长朱豪英停职一事决定，将对党章、党规进行修改，组建新的非常对策委员会。该党还对前党首李俊锡提出了强烈警告，并敦促党伦理委员会对其采取进一步的处罚措施。国民力量党27日下午4时召开紧急议员总会，会议持续了逾五个小时。会后通过媒体见面会公布了上述决定。国民力量党表示，法院仅判决委员长停职，并未对非常对策委员会本身作出判决，因此该机制仍然有效。该党决定修改党章、党规，就符合成立非常对策委员会的“紧急状况”制定具体条款。该党还表示，党内矛盾的根本原因在于前党首李俊锡，并敦促伦理委员会尽快采取进一步的处罚措施。不过该党也有不少议员及成员表示反对。意见认为，新非常对策委员会的组建违反法院判决的宗旨，责任者应下台。五次当选议员的赵庆泰召开记者会，要求领导层做出顾全大局的决断。四次当选议员的尹相现也表示，有关人士“扼杀了政治和民主主义、党和总统”。三次当选议员的金台镐指出，国会代表权性东主动下台是解决当前局面的第一步。前议员刘承旼表示，非常对策委员会成立的原因是总统关于内讧的短信，尹锡悦身边的核心关系者应主动下台。总统室未对国民力量党的决定做过多评论，仅表示，这是党议员聚首商讨后得出的结论，希望问题能得到顺利解决。