尹锡悦就执政党内讧表示尊重党内共同意见

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就执政党国民力量党的混乱局面表示，只要是党议员们得出的共同意见，就应予以尊重。尹锡悦还就李在明当选共同民主党新任党代表表示，为了国家利益和民生，应与包括在野党在内的国会成为一体、共同工作。尹锡悦在29日的上班路简会上未对国民力量党领导层的空缺状况进行评论，仅表示，如果最终决定是议员和党员的共同意见，就应予以尊重。尹锡悦还表示，相信议员和党员会为了党和国家的未来，通过热烈的讨论得出合理、得当的结论。分析认为，尹锡悦的支持率最近呈现出微弱的反弹趋势，此番发言表明了其不被卷入党内纷争的决心。另外，尹锡悦对与28日当选为共同民主党党代表的李在明展开协同治理表示期待。尹锡悦认为，应与包括在野党在内的国会一起工作，朝野虽然是竞争关系，但为了国家利益和民生也应成为一体。尹锡悦还就总统室人事改革的背景表示，总统室只有成为最具为民奉献精神、有能力的组织，才能真正地为民服务。尹锡悦还透露了总统室在中秋节前进行中等幅度改组的可能性。尹锡悦还提到了上周访问大邱西门市场等民生现场的情况。他强调，国家债务在过去几年间已增至近1000万亿韩元，政府也不得不采取紧缩政策，不过对于支援普通民众、投资未来等领域将切实投入资金。