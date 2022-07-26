联合国新任北韩人权报告员访韩 与对北团体面谈

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韩国国际广播电台报道：联合国新任北韩人权状况特别报告员伊丽莎白·萨尔蒙29日起正式展开此次韩国之行的工作日程。萨尔蒙27日下午抵达韩国，29日上午与转换期正义工作组、遭北韩绑架者家属集会、 6.25战争遭北韩绑架者家属协议会、 6.25国军俘虏遗属会、大韩航空遭绑架受害人家属会、北韩人权信息中心等对北团体进行了圆桌面谈。萨尔蒙30日将访问合一院，与正在接受教育的脱北者会面。31日将访问板门店共同警备区，并拜访外交部长官朴振。9月1日，萨尔蒙将出席统一部主办的2022年韩半岛国际和平论坛。萨尔蒙将在以“通过查明责任与合作并行改善北韩人权”为主题的环节中作为专家参与讨论。9月2日，萨尔蒙将拜访统一部长官权宁世，并召开记者见面会，向韩国及海外媒体介绍访韩成果。在访韩的最后一天9月3日，萨尔蒙还将与遭北韩军射杀的海洋水产部公务员李大俊（音）的遗属进行面谈。来自秘鲁的萨尔蒙是国际法专家，是首位被任命为北韩人权状况特别报告员的女性。北韩人权状况特别报告员是根据2004年联合国人权委员会决议设立的职务，负责调查、研究北韩人权状况并向联合国大会和人权理事会作报告。萨尔蒙本月1日上任时表示，北韩为应对新冠疫情采取了严格的措施，导致北韩人权状况在过去两年六个月的时间里进一步恶化。北韩外务省随即对萨尔蒙的发言进行了谴责，称北韩从未承认过北韩人权状况特别报告员这一职务。