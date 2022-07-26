韩今年前7个月出口30.5909万辆环保型汽车 出口额创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国五家整车公司的环保型汽车（混合动力汽车、电动汽车、插电式混合动力汽车、氢汽车）出口量和出口额大幅增长。韩国汽车产业协会29日的数据显示，今年1月-7月五家公司的环保型汽车出口量总计30.5909万辆，较去年同期（21.6771万辆）增长41.1%。7月环保型汽车出口量为54164辆，较去年同期（33874辆）增长59.9%。这是环保型汽车单月出口量首次突破5万辆。按照企业来看，1月-7月现代汽车、起亚汽车的出口量分别为13.9912万辆和13.1837万辆，同比分别增长21.7%和49.3%。雷诺韩国出口36153辆，同比增长165.8%。双龙汽车出口129辆。从汽车种类来看，电动汽车出口11.66万辆，较去年同期（74518辆）增长56.5%，增幅最大。混合动力汽车为16.0421万辆，同比增长33.8%。插电式混合动力汽车为28714辆，同比增长33.3%。氢汽车出口量仅为174辆，同比减少78.7%。受出口量增长的推动，环保型汽车出口额也创下了新高。今年1月-7月的出口额为87.6亿美元，创下历年同期新高。7月出口额为14.8亿美元，继去年9月突破10亿美元之后，单月出口额连续11个月保持在10亿美元之上，占汽车总出口额的28.6%。7月电动汽车、氢汽车的出口额均为7.3亿美元，混合动力汽车为6.7亿美元，插电式混合动力汽车为8000万美元，同比分别增长68.4%、60.9%和40.0%。