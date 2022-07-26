韩政府代表团访美 讨论美停止向韩产电动汽车发放补贴问题

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韩国国际广播电台报道：韩国代表团抵达美国访问，讨论美方制定《通胀削减法案》、停止向韩国产电动汽车发放补贴问题。由产业通商资源部新通商秩序战略室长安城逸、企划财政部通商悬案对策班长孙雄基（音）和外交部双边经济外交局长李渼妍等人士组成的政府联合代表团当地时间29日抵达华盛顿杜勒斯国际机场。代表团截至31日将在华盛顿与美国贸易代表办公室（USTR）、财政部、商务部等有关部门和国会人士会面，向美方转达韩国政府对美国新电动汽车补贴制度的立场和担忧，并就解决方案进行磋商。安城逸在机场对记者说，韩方将向美方转达韩国企业对美国新制度的立场和政府的担忧，并将就今后两国间的应对方案进行讨论。安城逸表示，虽然条件艰难，但将尽力而为。不过在回答“会否与美方讨论向世贸组织起诉问题”的提问时，安城逸表示，第一步将是尝试与美方进行磋商。安城逸在回答“韩国政府是否未能及时进行应对”的提问时表示，美国突然发布相关法案，不仅是韩国提前不了解相关情况，其他国家也是如此，而韩国最先采取措施进行了应对。继政府联合代表团访美后，通商交涉本部长安德根也将于下周访美出席印太经济框架（IPEF）部长会议，届时也将与美方就《通胀削减法案》进行高级别磋商。