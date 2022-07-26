韩明年度预算政府案规模639万亿韩元 转以财政健全性为基调

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韩国国际广播电台报道：韩国政府编排的明年度预算案规模为639万亿韩元，较今年度预算增额逾5%，但若计入今年的追加预算额，则时隔13年首次减少。政府30日召开国务会议，确定了2023年预算案规模为639万亿韩元。2023年预算相较今年度预算增加31.4万亿韩元，增幅为5.2%，但若计入今年的追加预算额，则减少40.5万亿韩元，减幅达6%。副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，国内经济面临高物价、经济放缓、金融和外汇市场持续不稳定等复杂的危机情况，当前确保财政健全性极为重要，明年度预算案在确保财政健全性的基调下进行了编排。由此，明年国家债务为1134.8万亿韩元，较今年度预算当时增加70.4万亿韩元。国家债务在国内生产总值(GDP)中占比49.8%，减少0.2个百分点。政府决定在任期内持续维持财政健全性基调，截至2026年将国家债务在国内生产总值中的占比控制在55%以下。从各项目预算来看，首先将向因高物价而面临困难的低收入层投入4.2万亿韩元，增幅为5.47%，创2015年引进基准中位收入制度后的最大上调幅度。最高生活补助金额由每月154万韩元增至162万韩元。2015年以后冻结的残疾人补贴额从每月4万韩元上调至6万韩元，增幅达50%。针对发育障碍残疾人的日间活动服务支援时间也从每天最长8个小时扩大至每月154个小时。单亲家庭养育费支援收入基准明年将由中位收入的52%上调至60%，预算额达800亿韩元。政府还将投入8000亿韩元稳定民生物价。低收入人群能源消费券支援金额从每年12.7万韩元上调至18.5万韩元。农畜水产品打折券预算也增至1690亿韩元，较今年翻番。