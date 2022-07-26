韩截至2026年将国家债务比控制在55%以下

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定确立财政健全性基调，截至2026年将国家债务在国内生产总值（GDP）中的占比控制在55%以下。政府30日召开国务会议，确定了“2022年-2026年国家财政运营计划”。明年国家债务为1134.8万亿韩元，较今年度预算当时增加70.4万亿韩元。国家债务在国内生产总值中的占比为49.8%，较今年度预算(50.0%)减少0.2个百分点，较今年第二轮追加预算案当时增加0.1个百分点。2024年国家债务为1201.2万亿韩元、2025年为1271.9万亿韩元、2026年为1343.9万亿韩元，每年增加。国家债务在国内生产总值中的占比也逐年递增，分别为50.6%、51.4%和52.2%。政府决定截至2026年将国家债务比控制在55%以下，相较去年发布的“2021年-2025年国家财政运营计划”减少7.4个百分点。政府预计，截至2026年总收入年均增加6.6%，其中国税收入年均增加7.6%。政府表示，虽然外部经济环境仍存在不确定性，但从中期来看，经济和国税收入将有所增加。明年总支出增幅将调整为5.2%，截至2026年将逐步下调至经济增长率水平即4%出头，严格进行管理。