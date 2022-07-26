韩学生人数连续35年减少 一年间188家幼儿园关闭

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韩国国际广播电台报道：受低生育率等影响，韩国学生人数连续35年减少。据教育部和韩国教育开发院30日发布的“2022年教育基本统计”调查结果显示，以今年4月为准，全国幼儿园、小学、初中和高中学生人数共计587.9768万人，较前一年减少1.3%。1986年韩国学生人数为1031.8万人，此后持续减少，1990年减至1000万人以下，今年减至500万余人。由于学生人数减少，全国幼儿园、小学、初中和高中较前一年减少76所，为20696所。特别是近一年间有188家幼儿园关闭。但受新城市建设等影响，小学和中学分别增加6所和13所。虽然学生人数减少，但教师人数有所增加，教师学生比例和班级学生数分别较去年减少0.3人和0.5人。大学整体学生人数减少5000余人，不过招生名额减幅更大，新生录取率为84.8%，较去年提高0.3%。全国共有426所大学，与去年相同。虽然整体学生人数减少，但多文化家庭学生人数自2012年以后每年增加。今年全国幼儿园、小学、初中和高中多文化家庭学生人数为116.6892万人，较去年增加8000余人，在全体学生中占比3.2%。在大学就读的外国留学生为16.6892万人，较前一年增加9.6%。从学生国籍来看，中国学生最多，占比40.4%。越南和乌兹别克斯坦学生分别占比22.7%和5.2%。88.3%的留学生来自亚洲其他国家。