今年第11号超强台风“轩岚诺”北上 对韩影响受关注

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韩国国际广播电台报道：今年第11号台风“轩岚诺”生成仅两天即发展成为最高等级的超强台风，预计“轩岚诺”将于下周初在济州南部远海北上。目前，台风路径仍存在变数，但其强度超强，预计韩国也将受到影响。第11号台风“轩岚诺”目前北上至日本冲绳和东南方海上，中心气压为915百帕，中心最大风速为55米/秒，属于超强台风。“轩岚诺”于28日生成后仅用时两天即在30日发展成为最高等级的超强台风，是今年11个台风中强度最强的一个。“轩岚诺”在发展过程中途经水温超过30度的热带海洋，吸取了大量水蒸气作为能量，因而势力范围不断扩大。受到北方高气压的阻碍，“轩岚诺”将暂时向西南方移动，但预计周末左右将再次转为北上。预计下周一将抵达中国上海东部海上，此后的路径尚存变数。由于“轩岚诺”势力强大，很可能将给韩国带来强风暴雨。受台风前沿雨云的影响，济州岛将从9月1日晚起、全南和庆南地区将从2日起降下大雨。气象厅预计在台风最靠近韩国的下周一，全国大部分地区将出现强风暴雨天气。有关部门提醒可能因此次台风而遭受损失的济州、南部和东海岸地区预先整修排水管道、加固设施，并抓紧采摘、收割进入收获期的水果和水稻，防止农作物受损。