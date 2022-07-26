韩“同行庆典”1日起举行 展销6000家中小企业和小工商户产品

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韩国国际广播电台报道：韩国中小企业和小工商户产品展销会“七天的同行庆典”本月1日至7日举行。本次活动共有包括百货商场、大型超市、传统市场等在内的235个流通渠道参与，以最低二折的价格销售约6000家中小企业和小工商户的产品。去年的庆典共有162个流通渠道参与、销售约3500种产品，今年的参与方和销售产品数量均大幅增长。从网络流通渠道来看，有Gmarket、薇美铺（Wemakeprice）等171家参与，销售5000余种产品。天猫、eBay等七家跨国购物网站也以最低七折的价格销售国内小工商户和中小企业的产品。另外，全国12家大型超市、8家百货商场、5家奥特莱斯等大型卖场举办中小企业产品特别策划展和抽奖活动。免税店也积极参与，并决定在免税价基础上再打九折。全国所有传统市场、商铺街也每天举行抽奖活动。在线下渠道购满3万韩元以上商品的消费者可参加“共生消费彩票”活动。消费者只需将活动期间在小工商户商铺结算3万韩元以上的发票上传至活动官网（상생소비복권.kr）即可。中小风险企业部将在本月第三周通过电子抽奖的方式选出获奖者，发放最高100万韩元的奖金。各地方自治团体还将地区名胜、地区庆典等与本次活动联动，并直播带货。在本次“同行庆典”中，大企业也举办各种活动。乐天百货将向购买15万韩元以上中小企业产品的顾客赠送两张乐天电影院电影票。CGV将向在“同行庆典”线上展销会购买2万韩元以上产品的顾客赠送3000韩元的电影票优惠券和2000韩元的爆米花套餐优惠券。