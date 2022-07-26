联合国人权事务高级专员：北韩逾40%居民经历长期粮食供应不稳

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韩国国际广播电台报道：联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特指出，北韩孤立于国际社会的程度比以往任何时候都要严重，对北韩的人权状况和粮食短缺表示担忧。巴切莱特8月31日出席2022韩半岛国际和平论坛，并在题为《北韩人权问题与国际人权体制》的视频讲话中作出了上述发言。巴切莱特表示，孤立有可能对人权造成更大的打击。若没有沟通，国家间就不可能建立起信任，这将提高政府做出错误判断的风险和军事冲突的可能性，对人权造成严重影响。巴切莱特强调，需要迈出的第一步是允许联合国和外交关系人士重返北韩，并自由行动、执行任务。2020年北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，包括联合国粮农组织在内的国际机构和非政府机构的常驻北韩工作人员随之离开当地。巴切莱特的这番发言旨在敦促北韩解除封锁措施，允许联合国员工访问北韩。巴切莱特还表示，超过40%的北韩居民经历着长期的粮食供应不稳，人权长期遭受侵害，居民的意见未被反映到公共政策之中，公共权力和资源不符合居民的需求。巴切莱特指出，韩半岛局势目前处于不确定状态。去年一年，包括韩半岛在内的多个地区紧张加剧，众多国家的军费支出达到了历史最高值。她强调，军队在守护和平与稳定方面的作用固然重要，但在军事力量与优先保护人权的国际合作之间保持平衡也很关键。