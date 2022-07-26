韩美“乙支自由护盾”军演1日结束

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美下半年联合军演“乙支自由护盾”9月1日结束。政府和军方评价称，通过此次军演熟练掌握了泛政府层面的危机管理和联合作战支援流程，培养了应对北韩局部挑衅和全面战的国家总动员战争执行能力。“乙支自由护盾”的预备演习即危机管理演习于8月16日至19日进行，正式演习的第一部分于8月22日至26日进行，第二部分于8月29日至9月1日进行。第一部分演习与政府演习（乙支演习）联动进行，第二部分演习演练了旨在确保首都圈安全的逆袭和反击作战。另外，双方进行了联合户外机动训练，包括科学化战斗、攻击直升机射击、消除大规模杀伤性武器、桥梁建造、处理爆炸物、前线武装和燃料再补给、联合火力运用、特种战转换、海上巡逻作战、机动建设等。韩美还在此次军演期间根据“附条件移交战时作战指挥权”计划进行了未来联合司令部完全作战能力（FOC）评估。对韩军四星将领指挥的未来联合司令部战区作战执行能力的评估分为初始作战能力（IOC）、完全作战能力和完全执行任务能力（FMC）三个阶段，完全作战能力为中间阶段。为此，韩军大将、韩美联合司令部副司令安炳锡与司令保尔·拉卡梅拉互换角色，首次对军演进行了总指挥。国防部表示，这次军演正常进行了实质性的战区级战争演习。