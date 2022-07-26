三星电子副会长李在镕作为总统特使助力釜山申办世博会

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韩国国际广播电台报道：三星电子副会长李在镕将作为总统特使，为釜山申办2030年世博会展开活动。据总统室和企业界消息，李在镕作为釜山申办世博会总统特使，将被派遣进行对外活动。有消息称，李在镕正推动与英国现任外交大臣、下任首相有力候选人丽兹·特拉斯在9月5日英国新首相就任后会晤。三星电子已故前会长、李在镕的父亲李健熙曾在2018年平昌冬奥会申办过程中发挥决定性作用。不过目前李在镕的具体活动日程尚未确定。总统室高层人士当天在龙山总统室与记者见面时表示，决定委任李在镕为釜山申办世博会特使，并派遣其开展对外活动。这名人士还表示，尹锡悦总统今年5月曾表态将考虑派遣特使。若有其他企业领导人参与相关活动的消息，也将及时发布。国务总理韩德洙8月30日在记者恳谈会上回答釜山申办世博会有关提问时表示，李在镕副会长在中秋前将赴欧洲出差，届时会展开申办相关活动。SK集团会长崔泰源也将于本月内访问日本，为釜山申办世博会助一臂之力。崔泰源正推动与日本首相岸田文雄会晤，另外还将访问2025年世博会举办地日本大阪。据了解，除李在镕和崔泰源之外，现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、乐天集团会长辛东彬等也将作为总统特使，在海外为釜山申办世博会展开活动。总统室有关人士在通话中透露，将委任企业总裁为总统特使为釜山申办世博会展开活动，不过具体人选和活动地区尚未确定。