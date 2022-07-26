韩国会企划财政委通过法案 减轻部分群体房地产税负

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韩国国际广播电台报道：韩国国会企划财政委员会通过房地产税有关法案，该法案旨在减轻临时性两套住房持有者、老年人和长期一套住房持有者的综合房地产税缴税负担。国会企划财政委员会1日在国会召开全体会议，通过了《综合房地产税法》部分修正案。修正案的主要内容是，临时性两套住房不计入住房持有数，推迟老年人和长期一套住房持有者的综合房地产税缴纳时间。《综合房地产税法》修正案将于下周提交法制司法委员会，本月7日在国会全体会议上处理。朝野未能就包括扩大特别扣除额等内容的《税收特例限制法》修正案达成一致，双方商定今后继续进行讨论。政府和执政党计划将一户一套住房持有者的综合房地产税负担降至2020年的水平，提出将住房的公正市场价（韩国政府为减轻纳税人负担从2009年起实施的制度）比率从原计划的100%下调至60%。征收综合房地产税的特别扣除额标准从住房公示价格11亿韩元上调至14亿韩元。然而在谈判过程中，共同民主党认为没有必要过度下调公正市场价格比。国民力量党随后提出了特别扣除额标准为12亿韩元的折中方案，不过双方仍未能达成一致。尹锡悦政府成立后的首次定期国会会议1日起拉开帷幕，此次定期国会会议为期100天。朝野均强调优先处理民生立法，并将推动大选期间的共同承诺。不过由于这是政权更替后的首次定期国会会议，预计双方仍将展开激烈较量。