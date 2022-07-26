8月韩消费者物价上涨5.7% 时隔七个月涨势收窄

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：8月韩国消费者物价上涨率为5.7%，时隔七个月涨势有所收窄。统计厅2日发布的“8月消费者物价动向”资料显示，8月消费者物价指数为108.62(2020年=100)，同比上升5.7%。这是今年1月后消费者物价涨幅首次环比下跌。7月物价涨幅为6.3%，创1998年外汇危机后23年8个月来的最高值。消费者物价涨幅今年1月为3.6%，此后持续扩大，3月超过4%、5月超过5%，6月则超过6%。虽然油价下跌导致油价涨幅收窄，但电费、煤气费和农产品等拉动整体物价上升。从各项目来看，商品价格同比上涨7.6%。其中，农畜水产品上涨7.0%，尤其是蔬菜类上涨率最高，达27.9%。具体来看，南瓜(+83.2%)、大白菜(+78.0%)、黄瓜(+69.2%)等的价格大幅上涨。进口牛肉 (+19.9%)和猪肉(+3.8%)的价格也出现上涨。电费、煤气费等上涨15.7%。受价格上调影响，电费(+18.2%)、煤气费(+18.4%)和地区供暖费(+12.5%)涨幅较高。工业产品价格上升7%、石油类产品上升19.7%。柴油(+30.4%)、汽油(+8.5%)、煤油(+73.4%)的价格均上升，但涨幅有所收窄。服务物价上升4.1%。个人服务物价上升6.1%，为1998年4月(+6.6%)以后的最高值。