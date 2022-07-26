韩美日安保室长商定为韩半岛和平与稳定加强合作

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本当地时间1日商定为韩半岛和地区和平与稳定加强三国间的合作。韩国总统室和美国白宫分别发布报道资料称，韩国总统室国家安保室长金圣翰、美国总统国家安全事务助理沙利文和日本国家安全保障局长秋叶刚男当天在美国夏威夷印太司令部会晤，就上述内容达成了共识。韩国总统室在报道资料中表示，在尹锡悦政府成立后首次举行的韩美日安保室长会议中，三方就北核问题、尖端技术及供应链合作、主要地区及国际问题广泛进行了讨论。金圣翰会后接受记者采访谈到北韩第七次核试验的应对方案时表示，北韩已进行六次核试验，三方共同认为，绝不能草率地认为北韩只是再一次进行核试验而已，今后采取的措施将截然不同。会议还就尹锡悦政府对北韩提出的“大胆构想”交换了意见，美国和日本对此给予了积极评价。会议还讨论了美国众议院议长佩洛西8月初访问台湾后中方的激烈反应等事宜。白宫发布报道资料称，沙利文助理与韩国和日本就遵守和推进基于规则的国际秩序的方案进行了讨论。三方对共同努力维护台湾海峡和平与稳定进行了讨论，并谴责俄罗斯进攻乌克兰以及北韩继续开发大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹。白宫表示，会议还就基于自由开放的印度太平洋这一共同愿景强化三方关系的方案进行了讨论。白宫表示，包括向韩日两国提供延伸威慑在内，沙利文重申美国对同盟的承诺坚如磐石。沙利文还说，在国民、地区和世界安全及繁荣方面，双边关系及三方合作至关重要。