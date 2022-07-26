台风“轩岚诺”预计6日清晨登陆庆尚南道南海岸

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韩国国际广播电台报道：正在向北移动的第11号台风“轩岚诺”预计将于6日上午登陆庆尚南道南海岸。气象厅表示，目前台风正从济州岛西南部海域上空向北移动，速度逐渐加快，预计5日午夜前后经过济州岛西归浦附近。台风预计将于6日凌晨进入南海，6日清晨登陆庆尚南道南海岸后，继续向东海方向移动。目前台风“轩岚诺”已加强为超强台风，中心附近最高风速约达50米/秒。行政安全部4日下午4时30分将中央灾难安全对策本部应对系统从第一级上调至第三级，警报级别从“注意”上调至“严重”。行政安全部本部长李祥敏表示，由于台风将伴随400毫米以上的降水和瞬时最大风速在40-60米/秒的强风，须提前撤离半地下、海岸道路等危险地区的居民，并提前进行管制。李祥敏要求提前捆绑和固定海洋设备、港口起重机、船只等设施。李祥敏还呼吁传统市场、商户提前整修排水管道，并将中秋旺销产品转移至安全地带，预防浸水等灾害发生。受“轩岚诺”影响，5日韩国飞机、船舶被大规模取消。据韩国机场公社消息，截至5日上午8时，从公社管理的14个机场出发的国内、国际航班中，共有340余架飞机被取消，其中金浦机场、济州机场分别有110余架和130余架航班被取消。14个机场的出发航班总计500余架，预计未来将有更多航班被取消。大部分客轮也受到管制。在国内101条航线、158艘客轮中，95条航线、152艘受到管制或躲避至安全地带。雇佣劳动部表示，为预防台风事故，建议企业5日和6日自行调整上班时间或实施居家办公、弹性办公。教育部建议学校停课或缩短课时、进行远程授课。济州道教育厅要求道内283所中小学5日停课或缩短课时、进行远程授课，这占到了济州道中小学总数的91%。釜山部分学校5日、6日进行远程授课。济州道在台风来临前已出现强降雨，蒙受了不少损失。从3日起，汉拿山降水量超过350毫米，以西归浦市大静邑为中心的地区总计收到50起房屋、道路被水淹的申报。韩国总统尹锡悦4日在龙山总统室国家危机管理中心主持召开台风情况检查会议时表示，不久前暴雨造成的创伤尚未愈合，台风“轩岚诺”又在靠近，国民十分担心。尹锡悦要求各部门提前采取措施应对，减少台风造成的损失。