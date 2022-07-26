韩财长：经常项目收支将继续大幅波动 加强监督外汇供求

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，预计今后一段时间内经常项目收支的波动性较大，将密切监督国内外资本流向等外汇供求情况。秋庆镐5日在首尔银行会馆召开的紧急宏观经济金融会议上表示，最近国际能源价格上涨、中国等国家需求放缓，贸易收支持续恶化，今后经常项目收支顺差规模也有可能缩小。8月韩国贸易收支逆差为94.7亿美元，是1956年统计实施以来的最大规模逆差。今年1月-8月累计贸易逆差为247.23亿美元，同样是有史以来的最大规模。金融市场也动荡不安。本月2日，首尔外汇市场韩元兑美元汇率时隔13年4个月突破1360韩元。秋庆镐表示，国内金融市场波动性扩大的主因是外部环境的恶化。受美元价值升至20年来最高值的影响，主要国家货币均大幅走弱，韩国也不例外。再加上8月以来贸易收支恶化、人民币走弱的影响，韩元兑美元汇率快速上升。不过秋庆镐预计，经常项目收支今年仍将实现较大规模的顺差。秋庆镐表示，上周公布的提高出口竞争力和促进承包海外基建项目战略正得到迅速推进，将继续制定改善总体贸易结构的方案。秋庆镐还表示，将缜密监督经常项目收支和国内外资本流向等外汇供求情况，继续摸索政策方案。秋庆镐还表示，中秋假期期间将启动有关部门联合应对体系，实时评估海外金融外汇市场和实体经济情况，并予以迅速应对。对于扰乱市场的行为，还将适时采取严厉应对措施。秋庆镐就8月消费者物价上涨率放缓的情况表示，国际油价下滑和政策效果使物价上涨率时隔21个月环比下滑，不过物价仍保持在高位，梅雨、台风等天气条件恶化的影响也令人担忧。