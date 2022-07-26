北韩连日谴责韩美联合军演 称战争遏制力是最可靠手段

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韩国国际广播电台报道：北韩连日对本月1日结束的韩美联合军演“乙支自由护盾”进行谴责。朝中社4日援引北韩国际政治研究学会的研究报告报道称，美国和南朝鲜的联合军演在《朝鲜停战协定》签订至今的近70年间从未停止，是古今中外史无前例的疯狂之举。文章列举了《停战协定》签署后进行的韩美联合军演和训练案例，并声称在朝鲜半岛上进行的长期、持续的联合军演在地球上绝无仅有，美国和南朝鲜联合军演是破坏朝鲜半岛及地区和平与稳定的痼疾。报道指出，从这种形势来看，我们的战争遏制力才是维护朝鲜半岛及地区和平与稳定、防止战争的唯一和最可靠手段。朝中社还指出，每当朝方提出和平解决朝鲜半岛问题的方案，美国都会和南朝鲜进行疯狂的联合军演，暴露出好战的真面目，这是阻碍民族和解与团结、朝鲜半岛和平保障的主要原因。由于北韩此前表示“核武的根本使命是遏制战争”，这意味着北韩将继续维持核能力。北韩对外宣传周刊《统一新报》也报道称，在南朝鲜进行的各种联合军演和单独演习都出自其不纯动机，每一次都是有可能引爆战争的导火索。另一家北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》谴责称，这次联合军事演习赤裸裸地显示出了对共和国的武力入侵企图，是一次战争预演。韩美两国8月22日至9月1日分两部分进行了“乙支自由护盾”联合军演。