海内外最大规模艺术博览会同时在首尔开幕

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韩国国际广播电台报道：全球美术界主要人士纷纷来韩，世界最重要的艺术博览会和国内最大规模艺术博览会同时举行，令外界关注这会否成为韩国美术走向世界的契机。会场外的长队一眼望不到尽头。从博览会开幕前，观众便络绎不绝地涌向会场，入口水泄不通。全球性艺术博览会弗里兹艺术博览会在首尔开幕，这是该博览会首次登陆亚洲。包括世界知名画廊在内，来自21个国家的110余家画廊携丰富多彩的作品叩响了韩国市场的大门。弗里兹艺术博览会首席执行官西蒙·福克斯表示，选择首尔是一个轻松的决定。首尔是一座充满了艺术家、画廊、美术馆、文化、音乐、时尚和令人惊叹的艺术的城市。国内最大艺术博览会韩国国际艺术博览会也于同日同时、在同一幢建筑的不同楼层拉开帷幕。此次博览会有来自17个国家的164家画廊参与，是名副其实的国际性展会，可与弗里兹一较高低。国内有8家画廊同时参加了弗里兹和韩国国际艺术博览会。PKM画廊董事长朴景茉表示，我们现在有了两倍的空间来展示希望介绍给大家的艺术家作品，这个机会非常难得。博览会还是全球各地美术界人士造访韩国的好机会。为此，博览会举办场所内的酒店另行展示了55名引领韩国现代美术的艺术家的作品，包括绘画、立体作品、多媒体作品等。现场被布置为居家空间，从客厅到卧室都展示着作品，令观众感受美术作品与日常生活的协调性。展会方表示，希望这次展会能够为韩国具备潜力的艺术家走向国际市场创造契机。韩国美术市场是将被巨大的海外美术资本所席卷，还是将引领韩国美术热潮、成为继香港之后的又一个亚洲美术中心，一场考验拉开了帷幕。