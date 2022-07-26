尹锡悦要求提前应对台风“轩岚诺” 预警上调至最高级别

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，目前韩国全境均处于超强台风的影响范围内，将时刻保持紧张，竭尽全力守护国民生命和安全，并指示有关部门积极行动、提前应对。尹锡悦表示，在紧急状况下，只要不是须由总统予以协助的应对工作，希望各位先采取措施、后报告。身穿绿色民间防卫服上班的尹锡悦表示，将紧急待机、随时处理情况。尹锡悦强调，无论多么艰难，只要公务员和国民团结一致，就能够保护家人和邻居。尹锡悦还反复要求关注弱势群体的人身安全。不久前的暴雨导致居住在半地下住宅内的居民死亡。尹锡悦表示，灾难往往会对社会弱势群体造成更大的损失和痛苦，应将国民安全置于首位，将台风造成的损失降至最低。政府启动了全力应对体系，将台风和暴雨预警上调至最高级别“严重”。中央灾难安全对策本部也将应对体系从第一级直接上调至第三级，动员全国所有地方自治团体和公共机构全力应对此次台风。政府预计“轩岚诺”将于6日一早登陆韩国，呼吁企业调整上班时间、各学校根据自身情况停课或进行远程授课。另外，政府对半地下、沿海等地区实施提前管制并撤离居民，同时提前捆绑和固定港口起重机和船只等。政府还呼吁传统市场商人等将旺销产品转移至安全地带，并告诫国民切勿前往危险地区、尽可能减少外出。