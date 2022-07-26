驻韩美军及设备凌晨进入“萨德”基地 引发当地居民抗议

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韩国国际广播电台报道：韩国政府宣布确保驻韩美军可通过地面自由进入庆尚北道星州郡“萨德”基地后，4日凌晨，驻韩美军和军队设备进入“萨德”基地，引发当地反对“萨德”团体的激烈抗议。据“萨德”反对团体“韶成里综合状况室”的消息，4日凌晨1时30分左右，推土机等工程设备和一辆运油车、十余辆中型车辆进入了“萨德”基地。驻韩美军和国防部去年5月开始进行基地内韩美官兵生活馆等设施的装修工作，这是设备首次在公休日运入基地。听到车辆声音后前往基地的居民和反对团体提出了强烈抗议。“韶成里综合状况室”方面表示，警察和国防部有关人士多次声称周末不会有运输工作，让我们放心，但却趁着夜色封锁了村前的道路，突袭式进入基地。本月3日，六个反对“萨德”的团体在基地入口处举行了反对“萨德”基地正常化的集会，当地居民和团体成员1000余人参加。此前，当局每周2-3次使用车辆将工程所需材料、人力和生活物资运入基地，今年6月起增至每周5次。国防部5日表示，在公休日凌晨将人力和设备运入“萨德”基地是出于对美军要求和现场安全的考虑。国防部副发言人文洪植（音）在例行记者会上表示，综合考虑美方要求和多项安全因素做出了这一决定。文洪植还表示，此前也曾在凌晨进入过基地，地面运输与时间无关。有意见质疑政府未遵守此前强调过的“与居民代表保持紧密协商”，对此，文洪植表示，政府将与当地居民保持沟通，继续努力解决居民的担忧事项。