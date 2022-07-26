2070年韩人口将减至3800万 排名全球第59

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韩国国际广播电台报道：韩国人口逐年减少，预测显示到2070年将仅有3800万人。统计厅5日公布的《世界和韩国人口现状及展望》显示，韩国人口将从今年的5200万人减少至2070年的3800万人。这与世界人口趋势呈现出较大的落差。今年世界人口预计为79.7亿人，到2070年将达到103亿人。韩国的人口增长率也逐年下滑。世界人口增长率目前为0.83%、2040年为0.65%、2070年为0.18%。韩国则出现负增长，2022年为-0.23%、2040年为-0.35%、2070年为-1.24%。这主要是因为支撑人口增长的总和生育率较低。以2021年为准，韩国总和生育率仅为0.81，是除香港之外的全球最低水平，比全球总和生育率2.32低1.51。与此同时，韩国预期寿命为83.5岁，较世界72岁的平均水平高11.5岁。由于出生人口少、预期寿命增加，50年后老龄人口将占到总人口的一半。2022年韩国老龄人口占比为17.5%，到2070年将上升至46.4%。目前韩国的年龄中位数为45.0岁，高于欧洲的41.9岁、全球的30.2岁。到2070年，这一数据将上升至62.2岁，与欧洲（48.9岁）、全球（38.8岁）的差距进一步扩大。与此相反的是，韩国劳动力人口占比将持续下滑，到2070年仅为46.1%。到2070年，劳动力人口在总人口中的占比持续上升的有尼日利亚、坦桑尼亚等32个国家，上升后下滑的有印度、印度尼西亚等53个国家，持续下滑的有韩国等31个国家。另外，目前全球人口最多的国家是中国，人口为14.3亿，占到世界人口的17.9%。不过到2070年印度将成为第一，为16.9亿。以今年为准，韩国人口总数排在全球第29位，但是到2070年将下跌至第59位。