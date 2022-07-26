台风“轩岚诺”6日凌晨4时50分登陆巨济 7时10分从蔚山前海离境

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韩国国际广播电台报道：韩国气象厅表示，今年第11号台风“轩岚诺”6日凌晨4时50分许在韩国庆南巨济市附近登陆，上午7时10分许经由蔚山前海离境，移动至东海的时间较预计时间有所提前。“轩岚诺”上午6时经过釜山东北方以东10公里处（隶属釜山机张郡）时移动速度达到时速52公里，当时中心气压和最大风速分别为955百帕和40米/秒(时速144公里)，为强台风级别。台风北上至中纬度地区且登陆后仍维持该强度极为罕见。台风中心气压越低，势力越强，“轩岚诺”的中心气压与1959年台风“萨拉”和2003年台风“鸣蝉”登陆时类似。当天上午7时，全国大部分地区和海上发布了台风特别警报。仁川、京畿道西海岸、忠南西北部发布强风特别警报，西海中部海上和西海南部远海发布风浪特别警报。岭南各地每小时降雨量达30-110毫米。“轩岚诺”登陆后的上午5时至上午7时，庆北浦项市（九龙浦）和庆州市（吐含山）分别降下160毫米和153毫米的暴雨。4日0时至6日上午7时，济州汉拿山累计降雨量为948毫米、庆州吐含山为389.5毫米、首尔江南区为282毫米、江原高城郡弥矢岭为251.5毫米。湖南和庆南地区出现强风天气，最大瞬时风速为30米/秒左右(约为时速110公里)。庆南统营市每勿岛凌晨2时10分许最大瞬时风速达43.1米/秒(时速115公里)。气象厅提醒海岸地区仍需特别留意风浪。