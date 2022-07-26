韩中秋小长假3000万人出行 高速公路免收过路费

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韩国国际广播电台报道：在取消保持社会距离措施后迎来的首个中秋佳节期间，韩国预计将有3000万人出行。由于新冠疫情扩散而暂停的高速公路免收过路费措施也将时隔两年重启。韩国交通研究院预计，此次中秋小长假期间将有3017万人出行，其中90%以上将搭乘汽车，高速公路日均将有542万的车流量，较去年中秋节增加13.4%。此次中秋节假期较短，民众返乡时间更为集中，因此返乡路程所需时间将有所增加。预计返乡高峰将出现在中秋节前一天9日上午。以高速公路收费站为准，乘坐汽车从首尔前往大田约需要5小时50分钟、首尔到釜山约需要9小时50分钟、首尔到光州约需要8小时55分钟。预计中秋节过后的11日和12日下午将出现返城高峰，大田到首尔约需要4小时40分钟、釜山到首尔约需要8小时50分钟、光州到首尔约需要7个小时。今年中秋期间高速公路将免收过路费。9日0时至12日24时，所有车辆均可在高速公路免费通行。此前受疫情影响，节日期间免收过路费政策自2020年春节以后一直暂停。第三京仁高速公路等地方自治团体管理的收费公路将由各地方自治团体自主决定是否收费。为防止新冠疫情扩散，政府将在高速公路九个主要服务区运营新冠病毒临时检测点。同时，高速公路服务区和休息站将增设临时卫生间，并扩充支援人力疏导现场情况。