白宫：已做好准备与韩方真诚协商韩产电动汽车补贴问题

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韩国国际广播电台报道：针对美国《通胀削减法案》将韩国产电动汽车排除在补贴对象之外，美国白宫表示，深知韩方的关切，美方已做好真诚与韩方进行协商的准备。但美方同时强调，并非只对韩国产电动汽车实施差别待遇。在回答“拜登总统会否重新研讨将韩国产电动汽车排除在补贴对象外的《通胀削减法案》”的提问时，白宫方面并未予以否认。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，白宫已了解韩方的关切，并已做好真诚进行协商的准备。约翰·柯比在电话记者会上表示，美国认真对待韩方的关切，美方一如既往地做好了真诚同韩方进行协商的准备。他说，美国政府开始拟定相关施行令后，将可在今后数月内了解详细内容。美国总统国家安全事务助理沙利文上周在夏威夷举行的韩美安保室长会谈中承诺，将亲自负责研讨韩国产电动汽车补贴问题。不过白宫强调，在北美制造的电动汽车均可获得税制优惠，其他外国品牌的汽车也不例外，美方并非只对韩国产电动汽车实施差别待遇。约翰·柯比表示，美国能源部网站上注明了在北美生产汽车的制造商能够获得税制优惠的信息，这其中显然也包括外国制造商。韩国通商交涉本部长安德根前往华盛顿，商讨解决韩国产电动汽车补贴问题。安德根说，政府正摸索通过立法和美国政府层面解决问题等多方解决之道。安德根当地时间7日与美国贸易代表办公室代表凯瑟琳·戴会晤，转达韩国政府的正式立场，并摸索解决方案。