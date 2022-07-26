韩军投入登陆装甲车等装备救助台风受灾民众

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韩国国际广播电台报道：韩国军方为救助因积水而被困的民众和协助进行灾后重建而全力以赴。军方还动员了海军陆战队登陆冲锋装甲车和救援直升机参与救援工作。在每小时降下100毫米以上暴雨的浦项，一般车辆因道路上的泥浆而无法前行，军方派出了登陆冲锋装甲车前往灾区参与救援。海军陆战队队员驾驶装甲车与消防队队员一道搜寻因积水而被困的民众。如果发现沿途有民众未带雨伞，还使用装甲车将民众转移到安全地带。另外，浦项制铁所发生火灾后，因周边出现大量积水而无法靠近，军方驾驶装甲车将消防队员送往火灾现场进行灭火。军方的橡皮艇也出现在浦项被水淹没的狭小巷子里，官兵怀抱或背着因房屋积水而被困的一位位老人进行撤离，总计救出了27人。军方还组织由陆海空军直升机和运输机组成的15支搜寻和救援队伍救助灾民。另外，还成立了7支灾害迅速应对部队负责移送急救患者。在受损住房、商铺和街道灾后重建现场也能看到官兵们的身影。1300余名海军陆战队兵力、59辆部队车辆和10余艘橡皮艇等在浦项市各地协助清除泥沙、排除积水。军官文洪植（音）表示，军方为保障灾民的安全，将与中央灾难安全对策本部和地方自治团体紧密合作，迅速开展救援及灾后重建工作。