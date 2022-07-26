韩政府拟向低收入群体、残疾人、老人等支援74万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定投入74万亿韩元，支援低收入群体、残疾人、老年人等处于福利制度死角的社会弱势群体。副总理兼企划财政部长官秋庆镐8日召开紧急经济长官会议，讨论了包含上述内容的“2023年预算四大核心课题”。政府将援助低收入人群、残疾人、弱势青年、老人·儿童·青少年指定为四大核心课题，计划投入74.4万亿韩元预算，较去年增加8.7万亿韩元。政府将首先向368万低收入人群援助21.2万亿韩元。领取生计、医疗补贴的财产标准将被放宽。以大城市为准，目前领取生计、医疗补贴的住房财产标准分别为1.2亿韩元和1亿韩元。从明年起，以首尔为准，住房财产标准将放宽至1.72亿韩元；京畿道将放宽至1.51亿韩元。政府预计，这一措施将使4.8万户家庭受到保护。另外，面向低收入家庭学生的教育活动支援费也将上调23.3%。由此，小学生的支援费从33.1万韩元增至41.5万韩元，初中生从46.6万韩元增至58.9万韩元，高中生从55.4万韩元增至65.4万韩元。旨在支援制冷取暖费用的能源消费券支援金额也将上调50%。在残疾人支援方面，政府将投入5.8万亿韩元的预算，受保护对象为237万人。若残疾人发生监护人因故不在等紧急情况，政府将提供为期一周左右的24小时全天紧急看护服务。面向生长发育障碍残疾人提供的白天活动服务时间也将从每月125小时延长至154小时。2015年后维持不变的残疾人补贴将从每月4万韩元上调至6万韩元，残疾人年金基本领取额也上调至32.2万韩元。另外，为保障残疾人的出行权，呼叫出租车的运营费用将由国家支援。政府还将新建14处残疾人专用负压病房，并扩大生长发育障碍婴幼儿精密检查费的支援对象范围。政府还将面向602万名在住房、就业、资产筹措方面存在困难的青年投入24.1万亿韩元，将设立五年内最多可积累5000万韩元资金的青年发展账户制度，并向放弃求职的青年支援最高300万韩元的青年发展准备金。另外，官兵退役时可领取最高1290万韩元的“明日准备存款”。包括政府支援金在内，士兵月薪将上涨至130万韩元。政府还将向894万名儿童、青少年和老人支援23.3万亿韩元。基础年金标准金额从每月30.8万韩元上调至32.2万韩元，并新设父母补贴项目，向抚养0-1周岁婴儿的家庭每月发放最高70万韩元，到2024年将进一步上调至最高100万韩元。孤儿成年后自立补贴将上调至每月40万韩元。该补贴面向离开福利设施或寄养家庭的18周岁及以上青年发放五年。政府还将向在住房等方面存在不稳定情况的青少年发放最高65万韩元的紧急生活支援金。