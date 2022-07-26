曹圭鸿被提名保健福祉部长官 总统室重组工作告一段落

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦提名保健福祉部第一次官曹圭鸿为保健福祉部长官。另外，持续超过一个月的总统室结构及人事重组工作告一段落，不过检察背景的人士未被替换。保健福祉部长官已空缺超过100天，此次获得提名的曹圭鸿是曾在企划财政部任职的预算专家。总统室秘书室长金大棋7日在例行记者会上表示，曹圭鸿是具有预算、财政等经济领域背景的官员，且持续参与福祉部的工作，具有连贯性。有意见质疑曹圭鸿在保健福祉方面的专业性，总统室方面表示，这是最大的制约因素，但组织必须维持运转。另外，从8月起展开的总统室重组工作告一段落。对因人事调整而空缺的政务第一、第二秘书完成任命，发言人姜仁仙被调动。50余名行政官级别的中层干部离开总统室，占到该级别干部总数的50%。这其中有不少人与尹锡悦核心关系人士存在联系。不过人事、总务等部门则相对避开了此次调整。巧合的是，这两个部门由检方背景人士负责，在尹锡悦就任初期曾因聘用熟人、人事检查工作不到位等问题引起了争议。总统室表示，人事问题在过往政府中也存在，并非这些工作人员的问题，且检方背景人士并不多。分析认为，总统室急于结束重组工作，试图借中秋之机提升支持率，以加强施政动力。