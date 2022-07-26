韩9日迎来中秋小长假 高速公路部分路段出现拥堵

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韩国国际广播电台报道：8日是韩国中秋小长假前的最后一个工作日，高速公路部分路段开始出现拥堵现象。据韩国道路公社的消息，以当天中午12时为准，从首尔收费站前往全国主要城市所需时间分别为：釜山5小时30分钟、蔚山5小时10分钟、大邱4小时30分钟、木浦4小时30分钟、光州4小时20分钟、大田2小时50分钟、江陵2小时10分钟。预计下午2点后拥堵将更加严重。国务总理韩德洙8日要求各部门长官关注中秋民生对策的执行情况。韩德洙当天在政府首尔办公楼主持召开国政事务有关部门长官会议时表示，菜篮子价格居高不下令国民倍感压力，再加上暴雨、台风的侵袭，心情十分沉重。韩德洙还表示，政府出台了保障旺销产品供应、提供折扣券、为小工商户提供节日资金援助、假期期间免收高速公路过路费等民生对策。另据统计显示，韩国银行在今年中秋节前向包括银行在内的金融机构总计供应约4.2万亿韩元现金，较一年前减少12.8%。此外，第11号台风“轩岚诺”已离开韩国，民众有望在晴朗的天气中迎来中秋假期。气象厅7日在例行记者会上表示，当天至中秋假期第一天9日，全国天气总体晴好。10日中秋节当天，大部分地区多云，不过仍可赏月。在返城高峰的11日至12日，全国各地将多云或阴天。