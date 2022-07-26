尹锡悦向国民致中秋问候

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦向国民致以中秋问候。尹锡悦表示，每逢艰难时刻，我们都通过分享希望、凝聚力量克服了危机。尹锡悦8日在中秋问候中表示，向因台风“轩岚诺”蒙受损失的国民表示慰问，将竭尽全力确保灾民能够尽快回归正常生活。尹锡悦还表示，在经济艰难时，平民和社会弱势群体遭受的痛苦更大，将打造能够抚慰他们的社会。尹锡悦强调，我们需要真正的“为了弱者的福利”，关怀、照顾无法为自己发声的社会弱势群体。尹锡悦表示，为此，政府和医疗机构、邻里将齐心协力，确保社会安全网不遗漏任何一个人，将打造仔细倾听困难民众声音、抚慰国民心灵的政府。尹锡悦还表示，不少人在中秋假期仍默默坚守各自的岗位、尽心尽责。他们中有以汗水和热情填满生活当下的劳动者，有成为我们坚实后盾的警察、消防员、军队官兵和致力于灾后重建的人们，还有坚守防疫第一线的医疗人员，在这里向各位表示深深的谢意。尹锡悦表示，向在看不见的角落牺牲、奉献、为我们的社会点亮明灯的所有人表达感谢和尊敬之情。尹锡悦还表示，希望国民能够暂时放下烦恼，与珍视之人共同度过交流心意的宝贵时间。另外，共同民主党代表李在明、国会代表朴洪根8日上午在首尔龙山站向返乡民众致以中秋问候。