英女王伊丽莎白二世去世 享年96岁

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韩国国际广播电台报道：英国国民的精神支柱、英联邦首长伊丽莎白二世女王去世，享年96岁。英国王室当地时间8日表示，英国女王伊丽莎白二世当天下午在苏格兰巴尔莫勒尔城堡安详地去世。王位的继承者、女王的长子查尔斯立即成为新一任英国国王。新一任君主的称呼为查尔斯三世国王。近期，女王正如往年一样在巴尔莫勒尔城堡度过夏季休假，6日还面带笑容地任命了英国新任首相，当时看起来仍比较健康。但7日下午王室表示，医疗人员建议女王休息，随后取消了晚间日程。8日中午过后王室宣布，医疗人员当天上午为女王进行身体检查后，认为其健康状况令人担忧。在王室发布上述消息后，查尔斯王子以及王室家属纷纷赶往巴尔莫勒尔城堡。去年4月丈夫菲利普亲王去世后，女王的健康状况每况日下，去年10月曾住院一天，今年初还感染了新冠病毒。最近偶尔会出现行动不便，公开活动也曾多次被取消。在女王去世前，英国首相伊丽莎白·特拉斯在议会发布重大能源危机对策时接到了有关女王身体状况欠佳的报告。前任和现任首相等英国政界人士和宗教人士纷纷发送信息，祈愿女王早日康复。巴尔莫勒尔城堡前也聚集了祈愿女王康复的民众。英国女王伊丽莎白二世出生于1926年4月21日，1952年25岁时即位，今年迎来即位70周年，是目前全球君主中最年长的一位。