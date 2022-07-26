韩国单日新冠确诊病例为36938例

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部透露，以12日0时为基准韩国单日新冠确诊病例为36938例，其中，境内感染病例为36736例，境外输入病例为202例。中秋连休最后一天的12日，新冠新增确诊人数比连休第三天11日确诊人数28000多人增加了8000多人。长假期间减少的新增确诊人数再次回到上升趋势，这被解释为是长假期间减少的新冠检测数再次开始增加的影响。防疫部门预测，从连休3~4天后开始,中秋连休期间由于移动量增加，确诊者可能会出现增加趋势。防疫部门强调，在连休期间尽量避免不必要的见面等，必须彻底遵守防疫守则。据悉，住院中的新冠危重症患者比前一天增加了21人，达到553人。 新冠死亡人数为22人，累计新冠死亡人数为27498人，累计致死率为0.11%。新冠危重症患者中，新冠高危人群60岁以上有480人，占比为87.1%，死亡者中60岁以上有21人，占比为95.5%。目前新冠病床总数为7500多张，新冠危重患者的病床启用率为32.9%，准重症患者的病床为41.8%，中等症症状病床28.9%。到连休最后一天的12日为止，韩国全国9个主要高速公路服务区将运营临时筛选检查所，任何人都可以到高速公路检查所免费接受PCR检查。