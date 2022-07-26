韩国国防产业在世界舞台迅猛发展

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韩国国际广播电台报道：韩国制造的"名牌武器"畅通无阻地进军欧洲等大陆地区,以此宣告了"K-军工"时代的到来。据悉，今年韩国的国防产业出口有望达到历史最大规模。据韩国防卫事业厅和有关业界11日透露，今年韩国国防产业出口额将突破100亿美元，远远超过去年创下的最高纪录70亿美元的水平。据业界预计，波兰政府计划向韩国订购980辆K2战车、648门K-9自行火炮、3个FA-50轻型战斗机编队（共48架），总规模达148亿美元。其中，第一批K2战车180辆、K-9自行火炮212门已签订购买合同，仅这一份就达57.6亿美元。据悉，防卫事业厅和企业在中秋节后不久将与波兰方面签订下一个合同，确定第2批国防产品。除波兰外，韩国今年1月还与阿联酋签订了35亿美元规模的出口合同，其中包括被称为"韩国型爱国者"的弹道导弹拦截系统"天宫-Ⅱ"。2月，埃及传来了韩国产K-9自行火炮出口2万亿韩元的消息。 K-9不仅出口到波兰和埃及，还销往土耳其(280门)、印度(100门)、芬兰(48门)、挪威(24门)、爱沙尼亚(18门)、澳大利亚(30门)等世界各地,到目前为止韩国已对外出口了约1400门K-9自行火炮。K-国防产业并不满足于现状，目前已瞄准了世界四强。 尹锡悦总统在其总统就任100天的记者会上表示，继美国、俄罗斯、法国之后，韩国将成为世界四大国防产业出口国，使国防产业成为战略产业化，促使韩国发展为国防产业强国。