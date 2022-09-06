韩-西班牙国会首长商讨共同进军第三国环保、数字、建设业方案

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韩国国际广播电台报道：正在西班牙进行访问的韩国国会议长金振杓当地时间12日与西班牙众议院议长梅里特克塞尔·巴泰特·拉马尼亚会晤，就共同进军第三国环保、数字和建设业市场的方案等实质性合作方案进行了讨论。这是2008年以后，韩国国会议长时隔14年首次对西班牙进行正式访问。2021年韩国与西班牙的关系升级为战略伙伴关系，金振杓此访旨在通过两国国会首长间的交流谋求扩大相互合作。这是金振杓就任后第二次进行海外巡访。当天，金振杓在西班牙议会同梅里特克塞尔·巴泰特·拉马尼亚进行了约一小时十分钟的会晤。金振杓表示，韩国与西班牙拥有诸多相似之处，是最佳战略伙伴。两国关系被提升为战略伙伴关系后，两国政府为落实后续措施，就共同进军第三国环保、数字、建设业市场的方案展开了交流。其间，两国在共同进军第三国建设和基础设施市场方面取得了丰硕的成果，为共同争取第三国订单，两国应将事业版图扩大至中东、中南美和亚洲等更多地区。韩国与西班牙进行优势互补，截至2020年共同在全球24个国家获得77笔、价值205亿美元的订单。西班牙众议院议长梅里特克塞尔·巴泰特·拉马尼亚表示，感谢韩方指明两国关系可进一步实现发展的领域。目前，西班牙重视向数字转型和环保领域发放补贴，以尽早摆脱新冠疫情和俄罗斯侵略乌克兰引发的经济危机，西班牙非常关注韩国在上述领域取得的突出成就。梅里特克塞尔·巴泰特·拉马尼亚还说，环保、数字转型不仅是西班牙重点关注的项目，也是整个欧盟关注的焦点，而韩国在这些领域处于领先地位。