韩政府公布财政规则具体标准 财政赤字不得超过GDP的3%

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韩国国际广播电台报道：韩国政府公布了财政规则立法具体标准，将以更严格的标准更快地执行财政。政府表示，新标准旨在应对经济的不确定状况，将秉着对下一代负责的态度运行财政。政府决定在法律中明确规定稳健运行国家财政的责任，将政府财政收支的年赤字规模控制在国内生产总值（GDP）的3%以内。政府还决定采用管理财政收支作为财政收支的标准。管理财政收支在总收入扣除总支出后得出的综合财政收支的基础上，再扣除国民年金等社会保障基金后得出。由于目前年金收支存在盈余，扣除这部分后的管理财政收支比综合财政收支更为严格。另外，若国家负债比超过国内生产总值的60%，赤字规模控制幅度将从3%以内进一步下调至2%以内。包含上述内容的法案在国会通过后将立即执行。政府认为当前的财政情况十分严峻。经济副总理秋庆镐表示，必须坚决保持财政健全性基调，这代表着我们对下一代负责的国家财政运行态度。政府还将强化大规模财政项目的预备可行性调查，将收紧免除可行性调查的标准，并将公路、机场等社会基础设施或研发项目的政府支援标准上调至总项目费用1000亿韩元、公费500亿韩元。不过也有意见认为，尽管有必要加强财政健全性，不过当前全球经济疲软，政府更应发挥作用，新标准有可能释放出相反的信号。