美拟扩大半导体设备对中国出口限制 或波及韩企

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韩国国际广播电台报道：路透社援引多名消息人士的话报道称，美国拜登政府10月将扩大半导体设备的对中国出口限制。路透社当地时间11日报道，美国商务部将公布新规，禁止本国生产的半导体制造设备在未获批准的情况下出口至生产14纳米以下尖端芯片的中国工厂。8月，美国商务部曾致函美国芯片制造商英伟达和AMD，要求两家公司在没有获得批准的情况下停止向中国出口人工智能芯片。路透社报道称，该措施有可能明文显示在新规定中。分析认为，这意味着美国拟将仅适用于其本国个别企业的人工智能高性能芯片和芯片制造设备出口限制扩大到整个行业。路透社还援引两名消息人士的话报道称，美国政府有关人士正私下游说同盟国也制定类似政策，以确保外国企业不向中国出售技术。美国商务部发言人本月9日拒绝回答关于上述新规的提问，仅表示“正广泛探讨施行进一步措施的各种方法”，“其目的在于保护美国的国家安全和外交利益”。分析认为，美中技术争霸持续升级，美国试图在尚占据优势的半导体设备等领域遏制中国的影响力。不过有意见担忧，美国实施《通胀削减法案》已令韩国电动汽车企业蒙受损失，半导体新规有可能使位于中国境内的韩企工厂无法从美国进口核心设备，进而影响生产。对此，韩国外交部有关人士表示，这有可能对中国境内的韩国企业造成影响，韩美两国正保持紧密协商，不过尚无法透露具体事项。