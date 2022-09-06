韩政府推动建立海外侨胞厅

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韩国国际广播电台报道：出演电视剧《柏青哥》的韩裔演员访问韩国。《柏青哥》描述了在日侨胞家庭的悲欢离合。这位演员表示，自己是在日侨胞第三代，在当地经历了种种歧视和困难，心中一直思恋着韩国。目前，韩国政府正推进建立海外侨胞厅，为海外侨胞提供综合性支援。《柏青哥》描绘了在日朝鲜人家庭从日帝强占时期起历经四代人的悲欢离合，剧中饰演在日侨胞第二代“白摩西”的朴少熙最近访问韩国。朴少熙是在日侨胞第三代，出生在日本的他从未起过日本名字。他表示，“父母希望我成为坚强、令人自豪的在日韩国人，所以只给我起了韩语名字，而我总觉得自己是异乡人”。朴少熙还表示，“韩国对于自己来说就好比单恋的对象，虽然我们认为韩国是自己的祖国，但我们不会说韩语。尽管如此，还是希望自己能够在韩日之间发挥桥梁作用。”今年是李素罗（音）在法国生活的第十个年头，她在当地开了一家面包房，使用韩国食材制作甜点。李素罗表示，感觉通过甜点能够向法国人介绍韩国文化。外交部下属海外侨胞财团最近举办了一场活动，邀请活跃在全球各地的新一代韩裔交流各自的经验。以去年为准，韩国海外侨胞达到732万余人，然而与侨胞有关的工作却分散在外交部、法务部、兵务厅等多个部门，一直以来不断有意见提出有必要设立综合性的援助窗口。政府推动通过修改《政府组织法》建立海外侨胞厅，不过考虑到有可能与对少数民族问题感到敏感的国家产生外交摩擦，相关计划此前曾多次告吹，预计此次也将受到一定阻碍。