地球上仅存100只的角燕鸥现身韩国繁殖后代

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韩国国际广播电台报道：地球上仅存约100只的“神秘鸟”现身韩国。镜头捕捉到了这种名为“角燕鸥”的候鸟今年在韩国进行自然繁殖的模样。在覆盖全岛的黑尾鸥群中捕捉到了外形特殊的海鸥，它头上的黑羽毛高耸，形似头戴黑色王冠，这正是角燕鸥。鸟妈妈萎缩着蹲在那里警戒着四周，鸟妈妈怀里一只小鸟伸出了头。今年3月共有七只角燕鸥飞来韩国并自然繁殖了一只小鸟。鸟爸爸勤奋地叼着鱼飞来，鸟妈妈啄走想要偷吃鱼的黑尾鸥，竭心尽力照顾着小鸟。国立生态院调查评价研究本部长车进烈（音）表示，2016年4月首次在六山岛黑尾鸥群中发现孵蛋的角燕鸥。继中国繁殖地之后，韩国六山岛成为全球第五个发现角燕鸥繁殖地的地区。1937年全球范围内最后一次发现角燕鸥后，这种珍稀鸟类60多年来未曾露面，直到2000年才在台湾再次现身。目前，地球上仅存的角燕鸥个体数约为100只，是国际濒危物种。国立生态院保护区组组长朴进英（音）表示，角燕鸥何时繁殖、移动至何处几乎不为人所知，极为神秘，因此韩国岛屿作为角燕鸥的繁殖地具有非常重要的作用。另外，去年曾在韩国岛屿栖息的部分角燕鸥今年再次回到了这里。据分析，角燕鸥2月初从泰国等冬季越冬地飞来韩国后停留了七个月的时间，随后又飞往中国青岛等地。