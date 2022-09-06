首尔市拟大力开发旅游资源 实现海外游客3000万目标

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韩国国际广播电台报道：首尔市将积极开发并投资汉江、登山等旅游资源，吸引海外游客。首尔市15日公布了“首尔旅游提振计划”，计划到2026年吸引2800万海外游客。首尔旅游提振计划包括4大领域的17项核心课题，旨在实现海外游客3000万人次目标。首尔市首先将把汉江、市中心、登山、夜景等活用为旅游资源，开发新的旅游内容。除了汉江、山、夜景等现有旅游资源，首尔市还将积极利用青瓦台和刚刚完成翻修的光化门广场等市中心景点。首尔市还将把汉江烟花节与首尔旅游购物季（Seoul Festa）等主要活动联系起来，并推出无人机灯光秀等新活动。首尔市还将开发以北岳山、仁王山、北汉山为主的登山旅游产品，并提供便利的服务。另外，首尔市将活用青瓦台、光化门等历史、文化、自然资源，举办与之联动的庆典活动。5月将举行首尔旅游购物季，10月将举办与文化体育观光部主办的“韩国文化庆典”联动的旅游庆典，吸引外国游客。此外，汉江夜跑、夜间登山、夜间美食之路等丰富活动也将与游客见面。首尔市将加强对会展产业（MICE）的支援和投资力度。首尔市表示，将运用元宇宙等尖端科技打造数字化环境，发掘类似洛杉矶国际消费类电子产品展览会等的城市名片活动，并培育有关企业和人才。首尔市还将营造智能旅游环境，以提高外国游客的旅游便利。首尔市将与技术初创企业合作，研发集预约、结算、交通手段等于一体的平台。明年首尔市旅游知识信息系统和元宇宙内容将投入运行，为游客提供量身定制的旅游服务和数字经营环境。另外，首尔市将开发“首尔观光指标”，推动旅游业界、游客和地区居民实现共生，提高首尔旅游的质量。