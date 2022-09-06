六成美国人看过《鱿鱼游戏》 90%称将收看第二季

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韩国国际广播电台报道：韩国旅游发展局（韩国观光公社）纽约分局当地时间14日表示，该机构今年6月与美国密歇根州立大学商学院教授金美兰（音）共同实施的“韩国文化在美国的地位与趋势分析”调查显示，六成美国成年人看过奈飞韩国原创剧集《鱿鱼游戏》，其中90%表示计划收看第二季。据调查，在艾美奖上包揽“最佳导演”、“最佳男主角”等六个奖项的《鱿鱼游戏》是美国人最喜欢的韩国影视剧（77%，多选，下同），接下来分别是《寄生虫》（39%）、《釜山行》（30%）和《僵尸校园》（29%）。在这次调查中，52%的应答者表示最喜欢的韩国演员是获得艾美奖“最佳男主角奖”的李政宰，其次是郑好娟（45%）和宋康昊（25%）。美国人最喜欢的韩国文化领域是K-POP（36%），韩国影视剧（34%）和韩国饮食（34%）并列第二。最受美国人喜爱的韩国歌手是防弹少年团（70%），接下来分别是BLACKPINK（33%）和PSY（21%）。在韩国饮食中，方便面（71%）、炸鸡（59%）、烤肉和烤牛肉（57%）、拌饭（37%）受到美国人的欢迎。64%的应答者表示，韩国文化有助于提高对韩国的好感度。还有58%的应答者认为有助于减少针对亚洲人的仇视性犯罪。另外，有将近六成的美国人表示希望到韩国旅游。此次调查面向3218名18岁以上美国成人实施。