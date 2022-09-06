韩副防长参观美战略资产 会晤美副防长

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韩国国际广播电台报道：为应对北核问题而赴美国出席韩美延伸威慑战略磋商（EDSCG）的韩国国防部次官申范澈前往美国安德鲁斯联合基地，亲自参观了美国的战略资产。国防部表示，申范澈次官当地时间15日前往安德鲁斯基地访问，听取了有关B-52战略轰炸机等发生紧急情况时部署于韩半岛的美国战略资产和低威力核武器种类和运用的有关介绍，亲自确认了B-52机翼下方搭载核弹头的部分。美国在太平洋关岛部署B-52H，在发生紧急情况时将部署于韩半岛，并可在南中国海一带用以牵制中国。美方还表示，根据延伸威慑战略磋商的目的和宗旨，特别安排韩国代表团在现场亲自确认美国的战略资产。申范澈还同美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯会晤，商定以坚定的韩美同盟为基础维持牢固的联合防卫态势，为实现北韩实质性的无核化保持密切合作。另外韩美商定，为加强延伸威慑执行力以应对进一步提升的北韩核导威胁，将在预定于当地时间16日举行的延伸威慑战略磋商中研讨更有效的方案。另据最新报道，美国总统国家安全事务助理沙利文当地时间15日重申对韩国的延伸威慑承诺。白宫通过介绍沙利文与韩国外交部第一次官赵贤东和国防部次官申范澈会晤结果的报道资料作出了上述表示。白宫表示，沙利文重申，美国将动用所有范围的能力向韩国提供延伸威慑。