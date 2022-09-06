尹锡悦19日晚出席英女王国葬 展开“吊唁外交”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于韩国时间19日晚出席在伦敦威斯敏斯特教堂举行的英国女王伊丽莎白二世的国葬。这是尹锡悦对英国、美国、加拿大为期七天访问的首个日程。尹锡悦和夫人金健熙（音）身穿黑色西装抵达白金汉宫，出席由查尔斯三世为参加女王葬礼的各国首脑举办的欢迎活动。尹锡悦向查尔斯三世致以哀悼和慰问，查尔斯三世表示感谢。总统室宣传首席秘书金恩慧表示，尹锡悦总统说，将不会忘记为守护自由与和平而奉献一生的女王，大韩民国国民也同感悲伤。尹锡悦还与一同出席活动的美国总统拜登、日王德仁夫妇互致问候并简短交谈。各国首脑将于韩国时间19日晚出席在伦敦威斯敏斯特教堂举行的女王国葬。总统室表示，尹锡悦总统将在该场合与全球首脑级别人士自然而然地会面，寻求“旨在守护自由与和平的国际社会的联合”。这意味着尹锡悦将通过“吊唁外交”推动与尊重自由民主主义的国家的联合，即“价值同盟”。英国未邀请侵略乌克兰的俄罗斯和协助战争的白俄罗斯首脑出席葬礼。伊丽莎白二世女王国葬结束后，尹锡悦将赴美国纽约出席联合国大会，继续展开“价值同盟”外交。总统室表示，自由与联合、经济安全是总统此次海外巡访的关键词。尹锡悦还面临着在韩日、韩美首脑会谈上摸索多项问题解决方案的课题。另外，总统室表示，尹锡悦总统在前往伦敦的专机内听取了关于台风“南玛都”的报告，持续关注国内灾害情况。