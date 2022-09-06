尹锡悦指“萨德”不能成为韩中绊脚石 栗战书在韩国会表达不满

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦接见中国全国人大常委会委员长栗战书，提出就“萨德”问题保持紧密沟通。栗战书将“萨德”问题称为“相互间的敏感问题”，对沟通的必要性表示赞同。另外，栗战书此前在与国会议长金振杓会晤时就“萨德”问题表达了不满。尹锡悦接见栗战书时表示，今年是韩中建交30周年，期待两国能够扩大共同利益、两国国民间的友谊和信赖更加深厚。栗战书表示，（韩中关系）为两国和两国人民带来了巨大利益，为维护地区和世界的和平稳定发挥了重要作用。尹锡悦指出，应保持紧密沟通，确保“萨德”问题不会成为韩中关系的绊脚石。对此，栗战书回答说，赞同就相互间的敏感问题保持紧密沟通。另外，总统室表示，尹锡悦总统向栗战书委员长说明了对北政策“大胆构想”。栗战书表示十分理解。在与尹锡悦会面的两个小时前，栗战书与国会议长金振杓举行会谈，并透露了真实想法。栗战书在闭门对话中表示，“萨德”问题意图不纯，旨在损害中国的安全利益。栗战书还推卸了在北韩问题上的责任，称美国未采取实质性措施、韩美日加强军事合作是主要原因。对于韩国正考虑参与“芯片四方联盟”等由美国发起的供应链重组行动，栗战书表示，相关行动旨在遏制中国，破坏了全球供应链秩序。金振杓表示，“萨德”仅是防御手段，供应链问题也不应朝着排斥中国的方向发展。此外，尹锡悦邀请中国国家主席习近平访韩。而栗战书回答称，习近平主席期待尹锡悦总统访问中国。