韩美商定对北核威胁予以压倒性应对 美支持韩“大胆构想”

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韩国国际广播电台报道：北韩进行第七次核试验的可能性日渐上升，韩美两国商定，无论北韩实施何种核威胁，都将予以前所未有的压倒性应对。外交部第一次官赵贤东、国防部次官申范澈同美国国务院负责军备控制和国际安全事务的副国务卿邦妮·詹金斯、美国国防部负责政策事务的副部长科林·卡尔当地时间16日在位于美国华盛顿的国务院办公楼举行副部长级延伸威慑战略磋商（EDSCG）。韩美延伸威慑战略磋商是广泛讨论各类政策和战略事项，以加强韩半岛防御、印太地区稳定的协商机制。这是北韩进行第六次核试验后的2018年1月以后，韩美时隔四年八个月再次召开这一会议。双方在会后发布的联合声明中表示，会议强调将动用包括外交、军事、经济和情报在内的所有可用手段，加强美国对韩国的安全承诺、加强对北韩攻击性行为的遏制力、应对来自北韩的更广泛威胁。声明还表示，北韩颁布新的核政策有关法令等，释放了与核武使用有关的加剧紧张氛围的信息，对此深表担忧。两国承诺将继续努力动用两国国力所有元素，加强同盟的遏制态势。声明明确指出，美国再次强调对韩国坚若磐石的安全承诺，将运用核、常规武器、导弹防御和得到提升的非核武能力等所有范畴的军事力量，在韩国提供延伸威慑力。声明表示，韩美重申，北韩的任何核攻击都将面临压倒性、决定性的应对。双方确认了继续就美国核武和导弹防御政策加强同盟间紧密磋商的决心。美国再次强调对尹锡悦政府“大胆构想”目标的强烈支持，并承诺将继续与同盟展开努力，推动实现韩半岛完全无核化。双方表示，北韩的核试验将面对强有力、果断的泛政府层面的应对，两国正就所有可能事态的具体应对方案进行紧密协调，已做好准备。两国商定每年举行高级别延伸威慑战略磋商，并于明年上半年召开工作会议，为下一次会议做准备。赵贤东在与驻美特派记者举行恳谈会时表示，会议的定期化举行实际上意味着两国与延伸威慑有关的外交、国防合作机制的制度化。申范澈表示，美国承诺提供包括太空、互联网在内的延伸威慑力，意味着两国在新领域的合作取得进展。另外，双方还就台湾问题、包括中国在内的印太地区局势进行了广泛交流。